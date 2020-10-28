UPS iletişim bilgileri, kargo takip hattı, müşteri hizmetleri numarası

UPS ile yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin dilediğiniz her yere kargo gönderimi sağlayabilirsiniz. Adresinizden kargo alımı yaptırarak kargonuzu hiç yorulmadan teslim etme şansınız da var. İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlerde de ürün gönderimi UPS ile sağlanabilir. Yine internet üzerinden satın aldığınız ürünleri ücretsiz bir şekilde iade etmek istediğinizde UPS Kargo ile göndermeniz gerekebilir. Bu durumlara dair tüm talepleriniz ve genel olarak kargolar hakkında bilgi almak için UPS müşteri hizmetleri ile web sitesi ve diğer iletişim kanallarına ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte kullanabileceğiniz tüm iletişim bilgileri... UPS Kargo Müşteri Hizmetleri UPS Kargo müşteri hizmetleri numarası 0850 255 00 66'dır. Bu numarayı arayarak gerçekleştirebileceğiniz işlemler: l Gönderinizin güncel durumunu öğrenmek

l Ordino bilgilerini öğrenmek

l Teslimat süreleri

l Taşıma ücretleri

l Gönderi ihtiyacına uygun servis çeşitleri

l Ödeme şekilleri

l Tehlikeli madde ve kıymetli eşya gönderme kuralları

l Gerekli evrak detayları

l Özel paketleme ve sigorta hizmeti

l Dış ticaret gümrük kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz.

UPS müşteri hizmetlerini ancak belirli saatler arasında arayabilirsiniz. Yurt içi gönderileriniz için hafta içi 08:30-17:30, yurt dışı gönderileriniz için hafta içi 08:30-19:30, cumartesi günleri de 09:00-14:30 arasında müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz. Bu saatler dışında müşteri temsilcisine ulaşmanız mümkün değildir.

Müşteri hizmetlerine faks yolu ile ulaşmak isterseniz veya herhangi bir belgeyi müşteri hizmetlerine iletmeniz gerekirse de UPS müşteri hizmetleri faks numarası olan 0212 409 06 10 ile 0212 409 06 22'ye faks çekebilirsiniz. UPS Genel Merkez Adres Bilgileri UPS ile ilgili bazı işlemleriniz için UPS Kargo telefon numarası ile görüşmeniz yeterli olmayabilir ve UPS genel merkez ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bunun için kullanacağınız iletişim bilgileri şöyledir: Adres: Merkez Mahallesi, Ayazma Cad. Papirus Plaza, B Blok, No: 37/44 34406 Kağıthane/İstanbul UPS web sitesinde genel merkezin yalnızca adres bilgisi vardır, telefon ile iletişim kurmak istiyorsanız UPS çağrı merkezi ile görüşmeniz gerekir. UPS Kargo Web Sitesi İşlemleri Aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayarak UPS Kargo web sitesine gidebilirsiniz. İşlemlerinizin birçoğunu web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Kurye çağırma, gönderi takibi, yurt içi veya yurt dışı gönderi hesaplama gibi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. UPS web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!