"UPS, Türkiye'ye güvenini 25 yıllık sözleşmeyle gösterdi"

Kılıç, ticaretin orta noktasının Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığına işaret ederek, "İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Türkiye'nin ve ihracatının önünde müthiş bir imkan oluşacak. Bu imkanla birlikte Türkiye'nin ihracatını büyütmeye kararlıyız. Binlerce ihracatçı müşterimiz var. İhracat yapmayan müşterilerimize de ihracat kabiliyeti kazandırma hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Buna göre bir dizayn yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Binamızda otomasyon da olacak. Hem ihracat hem de ithalat gönderilerimizin dağıtım ve toplamasını o binadan organize edeceğiz. Otomasyon, Ticaret Bakanlığımızın getirdiği bir zorunluluk. Özellikle tehdit oluşturacak gönderilerin takibi için... Yatırımımızı buna göre dizayn ettik ve dağıtma organizasyonu buna göre yapılacak." şeklinde konuştu.

Kılıç, İstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle global şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi. Buna göre de yatırım yapıldı. Yabancı arkadaşlarımın birçoğuna projeyi gezdirme fırsatı buldum. Her biri projeye hayranlıkla bakıyor. Çok kısa sürede bu noktaya getirmemiz müthiş bir başarı."

Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Adana'da istihdam edilecek yüzlerce vatandaş olacağına işaret eden Kılıç, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon KOBİ var. Bu 3 milyon KOBİ'nin yüzde 1'ini ihracata odaklasak ve orta boy ihracatçı haline getirsek ihracata katkısı 35 milyar dolar. Bu da müthiş bir istihdam yaratacak fırsat." diye konuştu.