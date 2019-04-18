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"Ur kekliğinin" Erzincan'daki varlığı kanıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğünün belirli avlaklara kurduğu 40 foto kapan ile çok sayıda yabani hayvan görüntülendi - Valilik: - "Erzincan'da varlığı şüpheli durumda olan 2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin foto kapan sayesinde kentteki varlığı kanıtlandı"

ERZİNCAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğünün yaban hayvanlarının tür ve popülasyonunun tespiti amacıyla belirli avlaklara kurduğu 40 foto kapan ile doğada bulunan çok sayıda yabani hayvan görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğünün yaban hayvanlarının tür tespiti amacıyla belirli avlaklara kurduğu 40 foto kapanın ayı, tilki, kurt, yaban domuzu, dağ keçisi, vaşak ve nesli tükenmekte olan ur kekliği görüntülediği bildirildi.

Açıklamada, Erzincan'da yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli avlak bölgelerine kurulan foto kapanlar ile son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığı belirtilerek, av ve yaban hayvanlarının fazla çeşitlilik gösterdiği alanlardaki foto kapanların belirli aralıklarla kontrol edilip çekilen fotoğraf ve görüntülerin izleme çalışmalarında kullanıldığı aktarıldı.

Foto kapanların nesli tükenmekte olan "Ur kekliği"ni de görüntülediği bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Erzincan'da varlığı şüpheli durumda olan 2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin foto kapan sayesinde kentteki varlığı kanıtlandı. Foto kapan görüntülerinde, ur kekliği ile yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan foto kapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan FOTO KAPAN yaban hayatı

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