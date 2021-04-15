‘‘Uranyum Zenginleştirmesi İran’ın Ciddiyetini Gölgeliyor’’

Amerikalı ve İranlı diplomatlar, Avrupa Birliği'nden arabulucuların iki taraf arasında mesajlar ilettiği ilk tur toplantılarını Cuma günü tamamlamıştı.

ABD ve İran, 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda dolaylı müzakerelere Perşembe günü Viyana’da yeniden başlayacak. Açıklamayı Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptı.

Blinken, ‘‘Bu adım İran’ın nükleer görüşmeleri ciddiye alıp almadığının sorgulanmasına neden olurken Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na karşılıklı olarak uymaya geri dönmenin önemini gösteriyor’’ dedi.

Brüksel’de NATO genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Blinken, ‘‘Tahran’ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başlama niyetiyle ilgili provokatif açıklamasını çok ciddiye alıyoruz’’ diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamasını ‘‘provokatif’’ olarak değerlendirdi. Blinken İran’ın bu açıklamasının Viyana’da süren dolaylı görüşmeler konusundaki ciddiyetine gölge düşürdüğünü kaydetti.

İran’ın Natanz nükleer santralinde Pazar günü meydana gelen patlama geçen hafta başlayan doğrudan olmayan müzakerelerin bu hafta planlandığı gibi devam edip-etmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Tahran haftasonunda meydana gelen saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail ise Natanz'daki gelişmeden sorumlu olduğunu ne kabul etti ne de yalanlamıştı.

Tahran’ın bu hafta yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığı açıklaması da müzakerelere gölge düşebileceği kaygısına neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Pazar günü Tahran’da meydana gelen patlamanın nedeni veya kaynağı konusunda spekülasyon yapmayacaklarını belirtti. Psaki ABD ve İran arasında diplomatik diyaloğun ise Perşembe günü dolaylı biçimde Viyana’da başlayacağını kaydetti. Psaki ‘‘Bunun uzun bir süreç olduğunu biliyoruz, ancak kesinlikle bunu pozitif bir işaret olarak görüyoruz’’ diye konuştu.

İran tarafının yarınki temaslara katılmasını beklediklerini kaydeden Psaki, dolaylı yoldan da olsa müzakerelerin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu düşündüklerini kaydetti.