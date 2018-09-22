Urartu kadın mezarından bilezik ve takı eşyaları çıktı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞANVAN,(DHA)- TARİHİ Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında süren kazı çalışmalarında bir Urartu kadının mezarından 14 bilezik ve kazı çalışmalarında çok sayıda takı eşyası çıktı. Doç. Dr. Konyar, Bu, Urartuda çok nadir karşılaşılan bir durum. Taşıdığı buluntular, halktan olmadığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir sınır da çizmek gerekiyor; Urartu toplumunun büyük bir kesmi takıya çok düşkün dedi. Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşpa'nın merkezi Van Kalesi, yaklaşık 3 bin yıldır bütün görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken, çevresinde tarihin izlerini araştırma çalışmaları da sürüyor. Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl sona yaklaştı.

Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman kişilerce 'eski Van şehri, kalesi ve höyüğü' alanındaki kazı çalışmalarında bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran birçok gelişme yaşandı. Höyükte, dönemin kadınlarına ilişkin birçok bulguya rastlandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar, yaptıkları kazı çalışmalarında kadınların takı modasını çok iyi takip etiklerini gözlemlediklerini söyledi. BİR URARTULU KADINDAN 14 BİLEZİK ÇIKTI Van'da kadının dönemin modasına karşı yaklaşımını bildiklerini belirten Doç. Dr. Erkan Konyar, Bu tür buluntularla olayın boyutunu daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl sadece bir kadından 14 bilezik çıktı. Bu tabii o kadının süslenme durumu veya ailesinin ölümden sonra bıraktığı armağanlar olabilir. Biz biliyoruz ki bunlar gündelik yaşamda kullandıkları takılar, öldükten sonra da o takıları birlikte ölü armağanı olarak mezara götürüyorlar. Daha önce böyle buluntular vardı fakat, bir bireyin üstünde bu kadar fazla buluntu çok nadir karşılaşılan bir durum dedi.