"Urartu Müzesi"nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 100 bin eser kapasiteli olduğunu söyledi.

İpekyolu ilçesinde 21 milyon liraya mal olan müzeye, depremde hasar gören binadan taşınan başta Urartular olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalanların da bulunduğu birçok medeniyete ait 2 bin 524 eser, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu yeni yerlerine yerleştirildi.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin kuzeyinde yapılan yeni müze binası tamamlandı.

Van'da varlık gösteren bütün uygarlıklara ait eserlerin müzede sergilendiğini anlatan Bilmez, bu sayede ziyaretçilerin kenti daha iyi tanıma fırsatı bulacağını kaydetti.

Van'ın son zamanlarda turizmde iyi bir ivme yakaladığını belirten Bilmez, "İnanıyorum ki bu müze, turizme ciddi bir katkı sunacak. Önümüzdeki yıllarda müzenin kentin ekonomisine sunduğu katkıyı hissedeceğiz. Kısa sürede 1,5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamayı ümit ediyoruz. Tüm turistlerin müzemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz." dedi.

- "Ziyaretçiler müzemizi çok beğeniyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da Çavuştepe, Ayanis ve Van Kalelerinde yıllardır yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin müzede sergilendiğini söyledi.

Geçmişin geleceğe aktarılmasında müzelerin önemli olduğunu vurgulayan Aktuğ, şunları kaydetti:

"Müzemizin temeli 2012'de atıldı. Teşhir ve tanzim süresinin ardından müzemiz ziyarete açıldı. Acente sahipleri ve tur operatörleri uzun zamandır müzenin açılmasını bekliyordu. Müzemiz, bütün yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Memleketin ekonomisi ve turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Müzemiz sergilenen Urartu eserleri bakımından en zengin müze. Ziyaretçilerimiz şimdiden gelmeye başladı ve çok beğeniyorlar. Uzun aranın ardından çok iyi bir müzeyle karşılaştıklarını iletiyorlar."