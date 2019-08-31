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"Urartu Müzesi"nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Van'da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin kuzeyinde yapılan ve "dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak değerlendirilen Van Müzesi'nin kentin turizmini canlandırması bekleniyor - Vali Mehmet Emin Bilmez: - "Önümüzdeki yıllarda müzenin kentin ekonomisine sunduğu katkıyı hissedeceğiz. Kısa sürede 1,5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamayı ümit ediyoruz" - Tur operatörü Engin Pişkin - "Dünyanın en büyük Urartu Müzesi'nin Van'da açılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Hem yaz hem de kış turlarında misafirlerimize burayı gezdireceğiz"

MESUT VAROL - Van'da, Kalkınma Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında inşa edilen Van Müzesi'ni yılda 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin kuzeyinde yapılan yeni müze binası tamamlandı.

İpekyolu ilçesinde 21 milyon liraya mal olan müzeye, depremde hasar gören binadan taşınan başta Urartular olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalanların da bulunduğu birçok medeniyete ait 2 bin 524 eser, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu yeni yerlerine yerleştirildi.

Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları bulunan müze, kısa süre önce ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Uzun süredir kapalı olması nedeniyle kente gelen turistlerin göremediği müzeyi, kısa sürede yüzlerce kişi gezdi.

- "Kentin turizmine büyük katkı sunacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 100 bin eser kapasiteli olduğunu söyledi.

Van'da varlık gösteren bütün uygarlıklara ait eserlerin müzede sergilendiğini anlatan Bilmez, bu sayede ziyaretçilerin kenti daha iyi tanıma fırsatı bulacağını kaydetti.

Van'ın son zamanlarda turizmde iyi bir ivme yakaladığını belirten Bilmez, "İnanıyorum ki bu müze, turizme ciddi bir katkı sunacak. Önümüzdeki yıllarda müzenin kentin ekonomisine sunduğu katkıyı hissedeceğiz. Kısa sürede 1,5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamayı ümit ediyoruz. Tüm turistlerin müzemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz." dedi.

- "Ziyaretçiler müzemizi çok beğeniyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da Çavuştepe, Ayanis ve Van Kalelerinde yıllardır yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin müzede sergilendiğini söyledi.

Geçmişin geleceğe aktarılmasında müzelerin önemli olduğunu vurgulayan Aktuğ, şunları kaydetti:

"Müzemizin temeli 2012'de atıldı. Teşhir ve tanzim süresinin ardından müzemiz ziyarete açıldı. Acente sahipleri ve tur operatörleri uzun zamandır müzenin açılmasını bekliyordu. Müzemiz, bütün yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Memleketin ekonomisi ve turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Müzemiz sergilenen Urartu eserleri bakımından en zengin müze. Ziyaretçilerimiz şimdiden gelmeye başladı ve çok beğeniyorlar. Uzun aranın ardından çok iyi bir müzeyle karşılaştıklarını iletiyorlar."

- "İnsanların Van'a gelmek için artık büyük nedenleri var"

Uzun süredir müzenin açılmasını beklediklerini anlatan Tur operatörü Engin Pişkin de ziyaretçilerin en az üç saat ayırması gereken çok özel bir müzenin kente kazandırıldığını belirtti.

Gelen misafirlere Urartu tarihiyle ilgili önemli bilgiler paylaştıklarını ancak müze kısmının her zaman eksik kaldığını bildiren Pişkin, "Bu nedenle dünyanın en büyük Urartu Müzesi'nin Van'da açılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Hem yaz hem de kış turlarında misafirlerimize burayı gezdireceğiz. İnsanların Van'a gelmek için artık büyük nedenleri var. Çünkü dünyanın en büyük Urartu Müzesi burada." ifadelerini kullandı.

İranlı tur rehberi Hadi Tebyani ise çok güzel bir müzenin inşa edildiğini dile getirerek, "Bu kadar büyük ve güzel beklemiyorduk. Her döneme ait eserler var. İranlı misafirlerimizi bundan sonra sürekli buraya getireceğiz." dedi.

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