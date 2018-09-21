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Urartu'dan Avrupa’ya çok dilli konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:14 | Son Güncelleme

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından Van Kalesi'nde organize edilen konserde, 20 dil ve lehçede şarkılar seslendirildi

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri kapsamında Van Kalesi'nde 20 dil ve lehçede konser verildi.

Van Kalesi yanında bulunan eski Van evlerinin önünde Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İbranice, Almanca, Ermenice, Gürcice, Süryanice, Balkanca, Peştuca, Rumca, Lazca, Zazaca, Makedonca, Cinobi, Kelhuri, Şimali ve Çingenece dillerinde şarkılar seslendirdi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı çerçevesinde Urartu kalıntıları içerisinde 20 dilde konser etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin kültürler buluşması olduğunu ifade eden Takva, "Dünyanın en problemsiz dili müzik dilidir. Bu çok dilli konseri başka bir yerde yapacağız. Bizim için bir avantajdır. Avrupa Birliği'nin AB Merkezleri Türkiye’de birkaç odada var. Şanslı olanlardan birisi de bizim odamızdır. Koordinasyon bugüne kadar hiçbir aksaklık yaşanmadan devam etmiş. Biz de bunu fırsata dönüştürerek her yıl kentimizle ilgili kültürel tarihi coğrafik anlamda tanınır ve bilinir hale getirmek için ne yapabiliriz, bu değerlerimizi biraz daha tanıtmak için bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Avrupa Kültürel Miras yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 2 saat süren konseri çok sayıda kişi izledi.

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