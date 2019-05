Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Gölü Aktivistleri Derneği kentin sahip olduğu turizim potansiyeline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik bir ekiple Keşiş Gölü'ne gelen aktivistler, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkardı.

Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar ilçesi sınırları içinde yer alan Keşiş Gölü, Kuh, Kazan ve Erek Dağı'nın çevresindeki tepelerin zirvelerindeki düzlükte bulunuyor. Urartu Kralı 2'nci Rusa (M.Ö. 685-645) tarafından küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen yapay göl, aradan geçen 2 bin 700 yıla rağmen halen çalışan bir sulama barajı özelliği taşıyor.

'VAN GÖLÜ MAVİ KALSIN'

Van Gölü Aktivistleri Derneği de bu elverişli ortama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik grupla birlikte Keşiş Gölü'ne gelen Dernek Başkanı Erdoğan Özel ve aktivistler, bölgenin tadını doyasıya çıkardı. Üzerinde 'Van Gölü Mavi Kalsın' yazılı tişörtlerini giyerek, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkaran aktivistler, kentin sahip olduğu doğal güzellikleri ve turzim potansiyelini ortaya koymak istediklerini anlattı.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için burdayız. Urartular'dan kalma bir baraj ve dünyanın en eski barajı da diyebiliriz. Urartular, suyu Van'a kadar taşıyarak sulama ve içme suyu olarak kulanmışlar. Bizler de bu tarihi ve doğal güzelliği dünyaya tanıtmak istiyoruz. Turizme kazandırılması için bu etkinliği yaptık. Kanolarla gezip, gölde yüzdük. Bizim için de farklı bir heyecan oldu. Çünkü bu yükseklikteki bir gölde yüzmemiştik ve iyi bir deneyim oldu. Bundan sonra da her sene bu etkinliği tekrarlayacağız. Doğal ve güzel bir yer, herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DESTEKLEDİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası da düzenlenen etkinliğe destek verdi. Van Gölü Aktivistleri ile birlikte Keşiş Gölü'ne girerek yüzme imkanı bulan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kent için yapılan etkinliklere her zaman destek verdiklerini söyledi. Çeliktaş, "Bu etkinliğe de Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek verdik. Van Gölü Aktivistleri gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Biz de onlara her anlamda destek olmaya ve katılım sağlamaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Aktivistlerin doğa hariksı olan Keşiş Gölü'ndeki etkinliğine katılmaktan da büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Öğretmen arkadaşları ile birlikte etkinliğe katılan Yılmaz Samioğlu ise ulaşım sorununa dikkat çekti. Aktivistlerle birlikte kano sporu yapıp, yüzme imkanı bulan Samioğlu, "Keşiş Gölü, kano sporu için son derece elverişli bir yer. Umarım buranın değeri bundan sonra daha çok bilinir ve turizme kazandırılır. Bölgenin en büyük sıkıntısı ise yolları. Yolların düzeltilmesi ve yapılması son derece önemli. Yetkililerden özellikle de Turzim Bakanlığı'ndan bölgedeki eksiklerin tamamlanarak turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

