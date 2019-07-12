Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Kırallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede 30 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

MESUT VAROL - Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde 2 bin 700 yıllık tapınağın mimari sırrı ortaya çıkarılacak.

Ortaya çıkarılan eserlerle hem Anadolu Kültür Tarihi hem de Urartu Arkeolojisi'ne bilimsel anlamda büyük katkı sağladıklarını ifade eden Işıklı, şunları belirtti:

"30 yıllık kazı süresince kalenin surlarını, dini ve kraliyet açısından önemli kişilerin yaşadığı stadel alanını ve halkın yaşadığı bir dış kenti tespit ettik. Ayrıca dini ve kraliyet yapılarını, tonlarca tarımsal ürünün depolandığı yapıları ortaya çıkardık. Ayanis Kalesi denilince aklımıza gelen Urartuların baş tanrısı Haldi'ye ithafen yapılan tapınaktır. Bu tapınak yapısı koruma altına alındı. Bu sene de bu tapınağın içinde restorasyon ve korumaya dönük bizi dizi çalışma başlattık."

- "Tapınağın mimari sırlarını çözmeye çalışıyoruz"

Arkeologların en büyük hedefinin ortaya çıkarılan eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Işıklı, arkeolojik kazılarda yaptıkları her işlemin beraberinde yeni bir gizemin sırlarını ve çözümlerini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Haldi Tapınağı'nı 1997'de keşfettiklerini, o zamandan sonra tapınakla ilgili çalışmaların kesintisiz sürdüğünü anlatan Işıklı, şunları kaydetti: