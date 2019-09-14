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Urartuların sulama kanalı turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

VAN'da, Urartular tarafından yaklaşık 3 bin yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı, günümüzde de halen kullanılıyor.

Urartuların sulama kanalı turizme kazandırılacak

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'da, Urartular tarafından yaklaşık 3 bin yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı, günümüzde de halen kullanılıyor. Büyük bölümü Edremit ilçesinden geçen tarihi kanalın yanındaki yolun turizme kazandırılması için 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırlandı. Belediye Başkanı İsmail Say, projenin bölge turizmine önemli katkı sunacağını söyledi.
Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yaptırılan 51 kilometre uzunluğundaki Menua Kanalı, su mühendisliğinin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarihi kanal, yaklaşık 3 bin yıl önce yapılmasına rağmen halen Gürpınar, Edremit ve Van'ın sulama suyu ihtiyacını kısmen karşılamaya devam ediyor. Tarihi kanalın geçtiği yol güzergahının turizme kazandırılması için de Edremit Belediyesi 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırladı.
TÜRKİYE'NİN İKİNCİSİ OLACAK
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'deki ilk yürüyüş rotasının Likya Yolu olduğunu ve bu hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'de ikincisini Van'a ve bölgeye kazandırmış olacaklarını söyledi. Projenin bölge turizmi için çok büyük önem taşıdığını anlatan Say şunları kaydetti: "Projemizi DAP idaresine sunduk ve burada uygun görüldü. Proje kapsamında Şamran kanalı boyunca bisiklet yolu, yürüyüş yolları, park yerleri, kamp yerlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir proje hazırladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu ve biz de ikincisini Van'ımıza bölgemize kazandırmış olacağız. Urartu medeniyeti, tüm dünyada bilinen bir medeniyet. Van da bu medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşaa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseri de Şamran (Menua) Kanalı. Biz de bu önemli eserin geçtiği yolun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
FOTOĞRAFLI

Urartuların sulama kanalı turizme kazandırılacakUrartuların sulama kanalı turizme kazandırılacakUrartuların sulama kanalı turizme kazandırılacakUrartuların sulama kanalı turizme kazandırılacak

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