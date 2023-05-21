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Uraz bebeğin ardından gelen haber aileyi bir kez daha yıktı! Bir aileyi yıkan zehirlenme olayında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

21.05.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aileyi yıkan olayda acılar bir kez daha tazelendi. İnci Sandık, 3 çocuğuyla birlikte zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılmış, 6 aylık oğlu Uraz dün yaşamını yitirmişti. Olayda zehirlenmeye ilişkin iki olasılık üzerinde durulurken kahreden bir haber daha geldi.

Uraz bebeğin ardından gelen haber aileyi bir kez daha yıktı! Bir aileyi yıkan zehirlenme olayında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Bir süre önce evi ilaçladılar, 19 Mayıs akşamı ise tavuk yemeği yediler; Bodrum'da 6 aylık Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından 6 yaşındaki ablası Karya'dan da acı haber geldi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklandığı ise yapılan incelemede ortaya çıkacak.

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ANNE SÜTÜNDEN ZEHİRLENDİĞİ SANILDI

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİNDEN BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da bugün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ACI HABER AİLEYİ YIKTI

Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık bugün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.

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(DHA)

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