Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç neden ayrıldı? Sürpriz aşk bitti!

URAZ KAYGILAROĞLU VE BERRAK TÜZÜNATAÇ AYRILDI MI? ŞOK AYRILIĞIN NEDENİ NE?
Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz Şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra birlikteliğe dönüşmüştü.
İkili pek çok kez birlikte fotoğraflanmış ve manşet olmuştu. Şimdi ise çiftin beraberliğinin sona erdiği ortaya çıktı.
AYRILIK SONRASI DETOKS KAMPINA GİTTİ!
Ayrılığın ardından Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu ise kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.
UYUM SAĞLAYAMADILAR!
Çiftin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için anlaşamadıkları ve ayrıldıkları ileri sürüldü.
Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile evlenmiş, bir çocuk sahibi olmuş ve 2019 senesinde ayrılma kararı almıştı.
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