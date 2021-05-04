MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç neden ayrıldı? Sürpriz aşk bitti!

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç neden ayrıldı? Sürpriz aşk bitti!

04.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç çiftinin aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasının gündemine oturmuştu. Şimdi ise iki yetenekli oyuncunun ayrıldığı iddia ediliyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç neden ayrıldı? Sürpriz aşk neden bitti?

İşte yanıtı...

URAZ KAYGILAROĞLU VE BERRAK TÜZÜNATAÇ AYRILDI MI? ŞOK AYRILIĞIN NEDENİ NE?

Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz Şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra birlikteliğe dönüşmüştü.
İkili pek çok kez birlikte fotoğraflanmış ve manşet olmuştu. Şimdi ise çiftin beraberliğinin sona erdiği ortaya çıktı.

AYRILIK SONRASI DETOKS KAMPINA GİTTİ!

AYRILIK SONRASI DETOKS KAMPINA GİTTİ!
Ayrılığın ardından Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu ise kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.

UYUM SAĞLAYAMADILAR!

UYUM SAĞLAYAMADILAR!
Çiftin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için anlaşamadıkları ve ayrıldıkları ileri sürüldü.
Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile evlenmiş, bir çocuk sahibi olmuş ve 2019 senesinde ayrılma kararı almıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ortalık karıştı: Sen utanmaz bir adamsın

Ortalık karıştı: Sen utanmaz bir adamsın

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Coğrafya öğretmeni keşfetti: 65 milyon yıllık fosil iddiası

Coğrafya öğretmeni keşfetti: 65 milyon yıllık fosil iddiası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.