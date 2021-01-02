MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten barıştı mı?

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten barıştı mı?

02.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten barıştı mı?

Son zamanlarda başarılı kariyer hayatı ile beraber adından sık sık söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, 2021'i kızları Ada ile birlikte karşıladı.

2019 yılında boşanma kararı alan Melis İşten ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan renkli paylaşımlar geldi.

5ff0217f55428711582d58bf

2021 yılına kızları Ada ile beraber giren çift, tüm dikkatler üzerine çekti. Bununla beraber sürekli olarak yan yana olan eski eşlerin, bu halleri 'Barıştılar' yönünde yorumlandı.

5ff020f655428711582d58ac

2019 yılında evliliklerine son veren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşten, son zamanlarda sık sık bir araya gelmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

5ff020f155428711582d58a9

Sefirin Kızı dizisinde son derece başarılı bir karaktere hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşiyle barışıp barışmadığı büyük bir merak konusu oldu.
5ff020f155428711582d58a6

2014 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

2014 yılında evlenen Melis İşten ve Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında anlaşamadıkları için boşanma kararı almışlardı. Bu evliliklernden Ada adında bir kızları olan çiftin son zamanlarda sık sık bir araya gelmesi, gözlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü!Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü!
İbo Show geri döndü... Kıyasıya rekabet!İbo Show geri döndü... Kıyasıya rekabet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 33 ilde 267 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 33 ilde 267 kişiye gözaltı

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Seçkin Piriler'den Kaan Tangöze açıklaması! Barıştılar mı?

Seçkin Piriler'den Kaan Tangöze açıklaması! Barıştılar mı?

Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü!

Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü!

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten estetik itirafı

Burcu Biricik'ten estetik itirafı

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan arasında neler oluyor?

Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan arasında neler oluyor?

Dua Lipa ile Anwar Hadid kumsalda aşka geldi

Renkli bikinisi göz doldurdu! Bir de arkasına bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.