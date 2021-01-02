Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten barıştı mı?

2019 yılında boşanma kararı alan Melis İşten ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan renkli paylaşımlar geldi.

2021 yılına kızları Ada ile beraber giren çift, tüm dikkatler üzerine çekti. Bununla beraber sürekli olarak yan yana olan eski eşlerin, bu halleri 'Barıştılar' yönünde yorumlandı.

2019 yılında evliliklerine son veren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşten, son zamanlarda sık sık bir araya gelmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sefirin Kızı dizisinde son derece başarılı bir karaktere hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşiyle barışıp barışmadığı büyük bir merak konusu oldu.



2014 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

2014 yılında evlenen Melis İşten ve Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında anlaşamadıkları için boşanma kararı almışlardı. Bu evliliklernden Ada adında bir kızları olan çiftin son zamanlarda sık sık bir araya gelmesi, gözlerden kaçmadı.

