Uraz Kaygılaroğlu isyan etti! "Kilolu insanlar aşık olamaz mı?"

İşte dizi ve film sektörüne isyanda bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun o açıklamaları...

URAZ KAYGILAROĞLU DERT YANDI! ÇOK KONUŞULACAK 'KİLO' TARTIŞMASI...

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile Yedi Güzel Adam dizisinin setinde tanışıp evlenmişti. Çiftin sonrasında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

Ayrılık kararı alan çift daha sonra 2019 senesinde boşanma kararı alıp yollarını ayırmıştı.

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan ve Pis Yedili, Baba Candır gibi çokça izlenen televizyon dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu daha önce verdiği kilolar ile de gündeme gelmişti.

64 KİLO VERDİĞİNDEN BAHSETMİŞTİ Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlattığına göre diyet macerası 2 sene sürmüştü. 140 kilodan 76 kiloya inen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo verdiğinden söz etmişti.

"ZAYIFLA ARTIK, ÖLECEKSİN" "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu son olarak İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuştu.

DERT YANDI! Oyunculuğa başladığında 140 kilo alan Kaygılaroğlu, sektörde fiziksel ayrımcılık yapıldığından bahsetti.

"BAŞROL OYUNCUSUNUN YAŞADIĞI AŞKA SEYİRCİ KALIYORSUN" Yetenekli oyuncu "Kiloluysan başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup, onun yaşadığı aşka seyirci kalıyorsun." şeklinde konuştu.

"KİLOLU İNSANLAR AŞIK OLAMAZ MI?" Kaygılaroğlu sözlerini "Kilolu insanlar aşık olamaz mı?" şeklinde devam ettirdi.