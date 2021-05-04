Uraz Kaygılaroğlu kilolu haliyle çekilen gençlik fotoğrafını paylaştı: Her şey mümkün, pes etme

Bir süredir aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç ile ayrıldıkları iddia edilen Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dikkat çekti.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uyan başarılı oyuncu, gençlik yıllardında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. 33 yaşında olan Uraz Kaygılaroğlu olan gençlik yıllarında kilolu haliyle çekilen bir fotoğrafını "Her şey mümkün, pes etme" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

DİYET VE SPORLA 64 KİLO VERMİŞTİ

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisi ile ekranlarda yer almıştı.

O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu, sıkı bir diyet ve sporla 140 kilodan 76 kiloya inmeyi başarmıştı.



