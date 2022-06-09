Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı! "Abla ne yaptın kendine"

Melis İşiten'in adı sosyal medyada bir yana magazin sitelerinde de sıklıkla geçmeye başladı. Saçlarında değişiklik yapan İşiten, sütyenli pozuyla olay oldu.

SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Bir kız çocuğu annesi Melis İşiten, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

32 yaşındaki isim, renkli saçlarıyla sütyenli poz verdi.

O poza takipçileri, "Abla ne yaptın kendine", "Ne oldu sana gözünü seveyim" gibi yorumlar geldi.

Melis İşiten lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde aldı.

Maraşlı, Vatanım Sensin, Reaksiyon gibi dizilerde oynadı.

Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor.





