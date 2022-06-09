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Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı! "Abla ne yaptın kendine"

09.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2014–2019 yılları arasında evli kalan Melis İşiten, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı! "Abla ne yaptın kendine"

Melis İşiten'in adı sosyal medyada bir yana magazin sitelerinde de sıklıkla geçmeye başladı. Saçlarında değişiklik yapan İşiten, sütyenli pozuyla olay oldu.

SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Bir kız çocuğu annesi Melis İşiten, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

32 yaşındaki isim, renkli saçlarıyla sütyenli poz verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

O poza takipçileri, "Abla ne yaptın kendine", "Ne oldu sana gözünü seveyim" gibi yorumlar geldi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

Melis İşiten lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde aldı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

Maraşlı, Vatanım Sensin, Reaksiyon gibi dizilerde oynadı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sütyenli pozunu paylaştı!

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Uraz Kaygılaroğlu
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