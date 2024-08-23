Uraz Kaygılaroğlu örnek vatandaş seçildi, Teşekkür Belgesi’ne layık görüldü

Kadıköy Vergi Dairesi’nin her yıl oluşturduğu listede, belirli bir tutarın üzerinde vergi ödeyen, vergisini düzenli olarak aksatmayan ve vergi borcu bulunmayan kişilere Teşekkür Belgesi takdim ediyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu yıl o listenin içinde yer aldı.

ÖRNEK VATANDAŞ

Oyunculuk dalında birçok ödülü olan Kaygılaroğlu, bu sefer ödülü vergi dairesinden aldı. Bu anı takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

“GURUR İÇERİSİNDEYİM”

Oyuncu duygularını şu şekilde ifade etti; "Bugün, pek değerli Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcıları beni 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırdılar. Kendilerine ve tüm çalışanlarına ben de teşekkürü borç bilirim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin gururu içerisindeyim" dedi.