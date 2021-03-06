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Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!

06.03.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi! Uraz Kaygılaroğlu ‘Uyanmam’ şarkısını paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi! Uraz Kaygılaroğlu ‘Uyanmam’ şarkısını paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi!

Son dönemin en gözde oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nun adı Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. Ve aşkın ilk kanıtı ortaya çıktı.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı nihayet bulmuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun adı Berrak Tüzünataç ile anılmıştı.

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İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Ve nihayet aşklarını ilan ettiler. Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından “Uyanmam” adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun bu hareketi sonrası “ilanı aşk” yapıldı denildi. Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde Melis İşten ile ayrılmış ve adi pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.

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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
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