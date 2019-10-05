Ürdün Başbakanı grevdeki öğretmenlerden özür diledi

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dört haftadır grev yapan öğretmenlerden, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından dolayı özür diledi.

Rezzaz, Dünya Öğretmenler Günü münasebetiyle Facebook hesabından yayınladığı mesajında, hükümetin, öğretmenlerin geçen ay gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldığı olayları soruşturmayı tamamlayacağını bildirdi.

Öğretmenlerden ve onların rolünden övgüyle söz eden Rezzaz, ülkede eğitimin öğretmensiz gerçekleşemeyeceğine işaret etti.

Rezzaz, "Daha önce belirttiğimiz gibi tekrar ediyorum, öğretmenlerin onuru bizim onurumuzdur. Öğretmenlere kötülük yapılmasını ve her ne şekilde olursa olsun onlara saygısızlık yapılmasını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak, öğretmenlerin onurunu zedeleyen herhangi bir olaydan dolayı özür dilediklerini aktaran Rezzaz, olayları araştırıp gerekli tedbirleri alma sözü verdi.

Rezzaz, gerekli tedbirleri almak için Ulusal İnsan Hakları Merkezi'nin olaylarla ilgili raporunu beklediklerini ifade etti.