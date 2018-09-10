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Ürdün Başbakanı ile Türk Büyükelçi ikili ilişkileri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz iki ülke ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Rezzaz, başkent Amman'daki ofisinde Büyükelçi Karagöz'ü kabul etti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Karagöz, "Bugün, Ürdün Başbakanı Rezzaz'ı ziyaret ettim. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısının selamlarını ilettim." dedi.

Rezzaz ile ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını, her alanda ikili ilişkileri güçlendirme sözünü yinelediklerini ifade eden Karagöz, Türkiye-Ürdün ilişkilerinin çok iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

Karagöz, "İki ülke, Filistin ve Kudüs meselesi, Suriye krizi ile sığınmacılar konusu gibi bölge meselelerinde aynı görüşü paylaşıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Karagöz Ömer er-Rezzaz Ürdün

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