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Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Ürdün'ün El-Mefrak iline bağlı Rehab kentinde bulunan St. George Kilisesi, Roma İmpratorluğu'nun zulmünden korkan ilk dönem Hristiyanların yerin altında inşa ettiği ilk kiliselerden biri olma özelliğini taşıyor. Ürdün Tarihi Eserler Müdürlüğü'nün 2002'de ortaya çıkardığı kilisenin üst kısmında, kilise hakkında kısa bilgi veren mozaik bir yazıt bulunuyor.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak iline bağlı Rehab kentinde bulunan St. George Kilisesi dünyadaki en eski kiliselerden biri olarak kabul ediliyor.

İlk dönem Hristiyanların sığınağı: 'Ürdün'deki St. George Kilisesi'

Tarihi Rehab kentinde bulunan 30 kiliseden biri olan St. George Kilisesi'yle (M.S. 230) ilgili uzmanların elindeki veri ve belgeler, kilisenin bölgede yaşayan ve pagan Roma İmparatorluğu'nun zulmünden korktukları için gizlice monoteist Hristiyanlık inancını kabul eden 70 kişilik bir grup tarafından inşa edildiğini gösteriyor.

İBADETLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN YERİN ALTINA ÇEKİLDİLER

İBADETLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN YERİN ALTINA ÇEKİLDİLER
Söz konusu grubun, ibadetlerini gizlice yapmak için yerin altına inşa ettiği mağara görünümlü yapı bugün kilisenin alt kısmını oluşturuyor. Kilisenin yerin üstündeki kısmının ise Roma İmparatoru I. Theodosius'un M.S. 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din ilan etmesinin ardından inşa edildiği tahmin ediliyor.
Arkeologlar, ilk dönem Hristiyanların, kubbeli tonoz şeklinde inşa edilen ve doğu yönüne bakan alt kısmı, ibadetlerini yapabilmek için inşa ettiğini ifade ediyor. Kilisede ayrıca önde gelen Hristiyan din adamlarına ait olduğu düşünülen 3 de kabir bulunuyor. Yerin altına yapılan ve 7 metre genişliğinde, 5 metre uzunluğundaki oval şekilli kabirlere taşla örülmüş bir merdivenle iniliyor.
Kilisenin üst kısmında ise kilise hakkında kısa bilgi veren mozaik bir yazıt bulunuyor. Yazıtın güney yönünde çocukların vaftiz edildiği, kuzeyinde ise kâhin ve din adamlarının elbiselerini değiştirdiği ve kiliseye sunulan hediyelerin depolandığı iki oda bulunuyor.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Ürdün Tarihi Eserler Müdürlüğü'nün 2002'de ortaya çıkardığı kilise, herhangi bir tanıtım yapılmamasına rağmen her yıl dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Mefrak Tarihi Eserler Müdürü İsmail el-Melham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilisenin 2 aşamadan geçerek bugünkü halini aldığını belirtti.
İlk aşamanın erken Hristiyanlık döneminde yerin altında 50 ila 70 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanmış bir mağaradan oluştuğunu dile getiren Melham, ikinci aşamada inşa edilen üst kısmın ise zeminin mozaik döşeli olduğunu ve burada kilisenin çok erken bir tarihte inşa edildiğini gösteren bir yazıtın bulunduğunu ifade etti.
Kilisenin Ürdün Tarihi Eserler Müdürlüğü'nden bir ekip tarafından ortaya çıkarıldığını ve gerekli kazı ve bakım çalışmalarının yapıldığını aktaran Melham, Hristiyanların en eski ibadethanelerinden biri olması hasebiyle kilisenin turistlerin uğrak noktası olmasını istediklerini vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
Ürdün St. George kilisesi

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