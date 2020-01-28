Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak"

AMMAN (AA) – Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in sahadaki gerçekliği değiştirme çabalarının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla ilgili basın toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklama, Filistin halkının meşru haklarını karşılayan iki devletli çözümün kapsamlı ve kalıcı barış için tek yol olduğunu belirtti.

İsrail'in gerçekleri değiştirme çabalarına dikkati çeken Safedi, "İsrail'in, toprak ilhakı, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve Kudüs’teki mukaddesatı ihlal etme gibi tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesi ve Ürdün'ün menfaatleri konusundaki tutum ve ilkelerinin değişmez olduğunu belirten Safedi, tüm girişim ve önerilerin bu ilke ve tutumlar çerçevesinde ele alındığını kaydetti.

Filistin davasının Arap dünyasının birincil davası olduğuna vurgulayan Safedi, Ürdün'ün yeni aşamaya dair tavır belirlemek üzere Filistin başta olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde çalışma başlatacağını ifade etti.