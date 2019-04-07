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Ürdün Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı ile bölgesel meseleleri görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Ürdün Dışiyleri Bakanı Eymen Sefadi, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Sefadi, düzenlenen ortak basın toplantısında, 1967 sınırları dahilinde bir Filistin devletinin kurulmaması halinde Filistin meselesine barışçıl bir çözüm olamayacağını belirtti.

Ürdün Dışiyleri Bakanı Eymen Sefadi, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Sefadi, düzenlenen ortak basın toplantısında, 1967 sınırları dahilinde bir Filistin devletinin kurulmaması halinde Filistin meselesine barışçıl bir çözüm olamayacağını belirtti. Sefadi, Suriye krizi konusunda Rus-Ürdün diyaloğunun önemine vurgu yaptı.
Sefadi, El Rukban mülteci kampı ile ilgili olarak mültecilerin güvenli geri dönüşünün sağlanmasının soruna tek çözüm olduğu konusunda Rusya ile hemfikir olduğunu söyledi.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki ülke arasında ekonomik işbirliği ve ticaretin geliştirilmesinin iki ülkenin ortak menfaati olduğunu vurguladı. Lavrov, çifte standartsız olarak terörizme karşı mücadelede işbirliğinin önemini vurguladıklarını belirterek, “Suriye’de BM’nin kararlarını esas alan siyasi bir çözüm dışında başka bir çözüm yok” dedi.
Lavrov, Suriyeli mülteciler konusunda ise, “Özellikle Rukban mülteci kampındaki Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi sağlanmalıdır. Amerika’nın bölgeyi hukuksuz işgalini durdurma zorunluluğu var” dedi.
Rukban mülteci kampının ABD’nin bölgedeki işgali yüzünden oluştuğunu belirterek, ABD’nin bu problemi çözmek istemediğini söyleyen Lavrov, Filistin konusunda ise, "Uluslararası toplumun ve BM’nin kanunlarına ve Arap Barış Girişimi’ne bağlıyız. Filistin’de barış iki devletli bir çözümle sağlanabilir. Diğer çözümler meseleleri daha da kötüleştirir" diye konuştu.
Lavrov, Filistin meselesini tartışmak istediklerini, BM’nin kararlarının uygulanması konusunda Ürdün ve Arap Barış Girişimi’ne yardım etmek istediklerini söyledi.
Lavrov, Ürdün Kralı İkinci Abdullah ile Rus Devlet Başkanı Putin arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini geliştirme yolunun açık olduğunu kaydetti.

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