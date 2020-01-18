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  4. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi Iraklı mevkidaşı ile görüştü:

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi Iraklı mevkidaşı ile görüştü:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

"Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması zorunludur" - "Irak'ın, ABD ve İran'ın çatışma sahasına dönüşmesi halinde bölge zarara uğrayacaktır"

BAĞDAT (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin korunmasının zorunlu olduğunu belirterek, Irak'ın çatışma sahasına dönüşmesi halinde bölgenin de zarara uğrayacağı uyarısında bulundu.

Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, istikrar ve güvenliğin korunması konusunda Irak'ın yanında olduğunu belirttiği mesajını Bağdat'a ilettiğini söyleyen Safedi, "Bölgesel olarak Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması zorunludur." ifadesini kullandı.

Irak'ın istikrarının güçlendirilmesinin bölgenin istikrarı açısından önemli olduğunun altını çizen Safedi, "Irak'ın, ABD ve İran'ın çatışma sahasına dönüşmesi halinde bölge zarara uğrayacaktır." dedi.

Terör örgütü DEAŞ tehdidinin halen sürdüğüne dikkati çeken Ürdünlü Bakan, herkesin gerginliğin düşürülmesi ve sükunetin korunması için daha çok çalışması gerektiğini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hekim de ülkesinin bölgesel sükunetten yana olduğunu hatırlatarak, "Irak, tarafların çatışma sahasına dönüşmeyecektir. Egemenliğine saygı duyulması ve ihlal edilmemesi gerekiyor." dedi.

- ABD ve İran'in Irak'taki gerilimi

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

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