Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi Iraklı mevkidaşı ile görüştü:

BAĞDAT (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin korunmasının zorunlu olduğunu belirterek, Irak'ın çatışma sahasına dönüşmesi halinde bölgenin de zarara uğrayacağı uyarısında bulundu.

Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, istikrar ve güvenliğin korunması konusunda Irak'ın yanında olduğunu belirttiği mesajını Bağdat'a ilettiğini söyleyen Safedi, "Bölgesel olarak Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması zorunludur." ifadesini kullandı.

Irak'ın istikrarının güçlendirilmesinin bölgenin istikrarı açısından önemli olduğunun altını çizen Safedi, "Irak'ın, ABD ve İran'ın çatışma sahasına dönüşmesi halinde bölge zarara uğrayacaktır." dedi.

Terör örgütü DEAŞ tehdidinin halen sürdüğüne dikkati çeken Ürdünlü Bakan, herkesin gerginliğin düşürülmesi ve sükunetin korunması için daha çok çalışması gerektiğini kaydetti.