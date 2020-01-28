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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak."
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak."
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28.01.2020 22:40 |
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak."
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