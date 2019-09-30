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Ürdün Eğitim Bakanlığı öğretmenleri "öğrencileri okuldan kovmakla" suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Ürdün Eğitim Bakanlığı öğretmenleri "öğrencileri okuldan kovmakla" suçladı

AMMAN (AA) - Ürdün Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri "ülkenin çeşitli bölgelerindeki devlet okullarından öğrencileri kovmakla" suçlayarak, bu konuda gerekli önlemlerin alınacağı taahhüdünde bulundu.

Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde öğrenci velileri ve halktan, öğrencilerin "okullardan kovulduğu"na ilişkin çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.

Bazı devlet okullarındaki öğretmenlerin bu sabah okullara gelen öğrencilerden geri dönmelerini istediği ifade edilen açıklamada, ebeveynlerin ile vatandaşların görüş ve şikayetlerini almak için bir iletişim hattı tahsis edildiği ve bu hususta gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Ürdün Öğretmenler Sendikası, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İdare Mahkemesi dün öğretmenlerin genel grevi durdurmaları için ihtiyati tedbir kararı almış, Ürdün Öğretmenler Sendikası ise mahkeme kararına rağmen grevi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, maaşlarına artış talebi yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Bakanlığı öğretmenler Ürdün

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