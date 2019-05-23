Ürdün, Filistin ve Irak liderleri Amman'da bir araya geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da ülkesini ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Liderlerin toplantıda Ürdün, Irak ve Filistin ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesini masaya yatırdığı aktarıldı.

Görüşmede meşru haklarını elde etmeleri ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurmaları için Filistinlilere destek olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca Arap ülkelerinin içinde bulunduğu kriz ve sıkıntıları aşması için Arap iş birliğinin güçlendirilmesi, ülkeler arasındaki tutumların birleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çeşitli konularda koordinasyonun önemli olduğu kaydedildi.

Toplantının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah, Abbas ve Salih onuruna iftar verdi.

