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Ürdün Gazeteciler Sendikasından İsrail'in UCM'de yargılanması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Yenal el-Bermavi: - "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması, yaptıklarını ortaya çıkaran özgür sesleri susturma çabasıdır"

AMMAN (AA) - Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Yenal el-Bermavi, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesine tepki göstererek, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istedi.

AA muhabirine açıklama yapan Bermavi, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması, yaptıklarını ortaya çıkaran özgür sesleri susturma çabasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki topraklarda gazetecilere yönelik işlediği suçlar dolayısıyla UCM'de yargılanması çağrısında bulunan Bermavi, "Başta medya çalışanları olmak üzere Gazze'deki kardeşlerimize yönelik Siyonistlerin bu uygulamalarını kınıyoruz. Bunlar, Filistinlilere yönelik işlenen suçları örtbas etmek ve sesleri susturmak için yapılan zavallı girişimlerdir." dedi.

Bermavi, İsrail'in son saldırılarıyla, görevlerini yapmaları için gazetecilere tam koruma sağlayan uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'dan fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

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gazeteciler sendikası Gazze Ürdün

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