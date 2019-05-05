Ürdün Gazeteciler Sendikasından İsrail'in UCM'de yargılanması çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Yenal el-Bermavi, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesine tepki göstererek, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istedi.

AA muhabirine açıklama yapan Bermavi, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması, yaptıklarını ortaya çıkaran özgür sesleri susturma çabasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki topraklarda gazetecilere yönelik işlediği suçlar dolayısıyla UCM'de yargılanması çağrısında bulunan Bermavi, "Başta medya çalışanları olmak üzere Gazze'deki kardeşlerimize yönelik Siyonistlerin bu uygulamalarını kınıyoruz. Bunlar, Filistinlilere yönelik işlenen suçları örtbas etmek ve sesleri susturmak için yapılan zavallı girişimlerdir." dedi.

Bermavi, İsrail'in son saldırılarıyla, görevlerini yapmaları için gazetecilere tam koruma sağlayan uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu kaydedilmişti.