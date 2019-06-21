HABER

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti.Ürdün’ün başkenti Amman’da binlerce kişi, Filistin davasını tasfiye etme planı olarak görülen “Yüzyılın Anlaşmasını” protesto etti.

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti.
Ürdün’ün başkenti Amman’da binlerce kişi, Filistin davasını tasfiye etme planı olarak görülen “Yüzyılın Anlaşmasını” protesto etti. Göstericiler, ABD’nin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığını vurgulayarak, ABD’nin barış planına büyük tepki gösterdi. Bahreyn’in başkenti Manama’da 4 gün sonra düzenlenmesi planlanan ekonomi toplantısının boykot edilmesi çağrısı yapan göstericiler, “Yüzyılın Anlaşması” planına karşı olduklarını ifade etti.
ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını açıklamıştı. ABD, Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek amacıyla iş adamlarının katılımıyla, 25-26 Haziran’da Bahreyn’in başkenti Manama’da ‘Refah için Barış’ başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceğini açıklamıştı.
Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşması" ve Manama ekonomi konferansını, Filistin’in özgürlük ve toprak bütünlüğü mücadelesini engelleme planı olarak görülüyor. Filistin hükumeti de Manama’da Filistin için düzenlenen konferanstan haberdar olmadıklarını ve boykot ettiklerini açıklamıştı.

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' ve 'af' açıklaması

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: S-400'ler Temmuz'da gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!

Bakan Soylu'dan taş ocağı izni tepkisi

Bakan Soylu'dan tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.