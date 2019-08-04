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Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı Safadi Türkiye’ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin 5-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.Dışişleri Bakanlığından, Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin söz konusu ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Safadi’nin XI.

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin 5-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından, Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin söz konusu ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Safadi’nin XI. Büyükelçiler Konferansında büyükelçilere hitap edeceği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Safadi’nin gerçekleştireceği ikili görüşmede, Ürdün’le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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