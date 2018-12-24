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Ürdün hükümeti genel af yasa tasarısını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 23:42 | Son Güncelleme

Ürdün hükümeti genel af yasa tasarısını onayladı

Ürdün'de hükümet, 2018 genel af yasa tasarısını onayladı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, 2018 genel af yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısının "hoşgörü ve affedebilme anlayışını pekiştirmeyi, sosyal güvenlik kavramını güçlendirmeyi, halkın maruz kaldığı sıkıntı ve baskıları hafifletmeyi, mahkum ve suçlulara hatalarını düzeltmek için bir fırsat vermeyi ve onları topluma kazandırmayı" hedeflediği ifade edildi.

Yasa tasarısına göre "casusluk, ekonomik suçlar, yolsuzluk, terör, kamu görevlilerine ve devletin güvenliğine zarar veren tehlikeli suçlar ile uyuşturucu madde, kundaklama, adam öldürme, dolandırıcılık, vergi ve gümrük kaçakçılığından kaynaklanan mali cezalar ve halkın hayatını tehlikeye atan trafik ihlalleri" af kapsamı dışında tutuluyor.

Meclisteki Özgürlükler Komitesi Başkanı Avad ez-Zevayide, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, söz konusu aftan yaklaşık 11 bin kişinin yararlanabileceğini belirtmişti.

Yasa tasarısı, tartışmalı vergi yasası nedeniyle Başbakan Ömer er-Rezzaz'a yöneltilen eleştiriler ve bu mesele bağlamında yeniden patlak veren gösterilerin gölgesinde onaylandı.

Ürdün yasalarına göre, bir yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için hükümetin kabulünün ardından meclis ve Kral tarafından da onaylanması gerekiyor. Kral'ın onayının ardından yasa resmi gazetede yayınlanıyor.

Ürdün'de, aralık ayı başından bu yana halk genel af yasası çıkarılması konusunda taleplerde bulunuyor.

Kral 2. Abdullah, 13 Aralık'ta hükümete, genel af için bir yasa tasarısı çıkarılması talimatı vermişti.

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2018 genel af yasası hükümet Ürdün

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