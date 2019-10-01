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Ürdün hükümeti öğretmenlerin grevini kırmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Ürdün Eğitim Bakanlığı, grevin durdurulması yönündeki yargı kararının ardından derse girmeyen öğretmenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, maaşlarına zam isteyen öğretmenlerin 4 haftadır sürdürdüğü grevi kırmaya çalışıyor.

İdare Mahkemesinin pazar günü grevin sona erdirilmesi yönünde aldığı kararın ardından Eğitim Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada bazı okullarda grevin durduğu, ülke çapında binden fazla okulda eğitimin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "yürütme ve idari kararlar uyarınca velilerin şikayetlerinin dikkate alındığı, derse girmeyen öğretmenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı" ifade edildi.

Bakanlık ayrıca velilerin telefonlarına gönderdiği mesajda, öğrencilerin dönem kaybı yaşamamaları için bugün itibarıyla okulda olmaları gerektiğini bildirdi.

Başbakan Ömer er-Rezzaz da daha önce yaptığı açıklamada öğretmenlerin yargı kararına uyması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

- Sendikaya göre grevin durduğu haberleri asılsız

Ürdün Öğretmenler Sendikası ise grevin devam ettiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Medyada bazı okullarda grevin durdurulduğu yönünde çıkan haberler yanlış ve asılsızdır. Bu haberlerin amacı öğretmenlerin yasal talepleri için yaptığı grevi sekteye uğratmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası, zam taleplerinin karşılanmaması ve düzenledikleri gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi nedeniyle 8 Eylül'de ülke çapında süresiz grev kararı almıştı.

- Sendika hükümetin zam açıklamasını yeterli bulmadı

Hükümet, cumartesi günü öğretmenlerin maaşlarına, kademelerine göre 24 ila 31 dinar zam yapılacağını duyurmuş, ancak Öğretmenler Sendikası bunu yeterli bulmayarak greve devam edeceklerini açıklamıştı.

İdare Mahkemesi ise pazar günü öğretmenlerin genel grevi durdurmaları için ihtiyati tedbir kararı almıştı.

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Eğitim Bakanlığı grev Öğretmenler Sendikası Ürdün

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