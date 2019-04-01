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Ürdün İhvanı'ndan reform girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Ürdün İhvanı, ülkede reform için anayasa değişikliği başta olmak üzere birçok önerinin yer aldığı ulusal bir girişim başlattı

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi ülkede reform için anayasa değişikliği başta olmak üzere birçok önerinin yer aldığı ulusal bir girişim başlattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki parti merkezinde düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ürdün, bölgede krizlerin ve kaos halinin devam ettiği bir zamanda iç ve dış zorluklarla karşı karşıya. Ülke hassas bir dönemden geçiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birbiri ardına gelen hükümetlerin ekonomik politikalarının başarısız olması ve yaptıkları yolsuzlukların yanı sıra sınır kapılarının kapatılmasından dolayı komşu Arap ülkeleriyle ticari alışverişin zarar görmesinin, ekonomik durumu zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu durum, vatandaşların yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. İş başındaki hükümetler de ekonomik krizle mücadele için fiyatları ve vergileri artırma politikalarını daha etkili bir şekilde uygulamaya başladı. Böylece vatandaşın sırtındaki yükü de iyice ağırlaştırmış oldular."

Dış politika konusunda da Ürdün'ün ABD'nin Filistin meselesi konusunda izlediği taraflı siyasetin yansımalarıyla karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması projesi, Kudüs'ün geleceğini belirlemek için atılan tek taraflı adımlar, Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş hakkını ellerinden alma gibi planların Ürdün için de "doğrudan tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada girişimin, "siyasi tıkanıklık halinden çıkılması", "kapsamlı reform süreci çerçevesinde siyasi ve ekonomik hayatta nitelikli bir sıçrama yaşanması" gibi hedeflerinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunulan açıklamada, bu öneriler; "demokratik yapıyı güçlendirecek, genel özgürlükleri koruyacak ve kapsamlı reformlar yapılmasını sağlayacak anayasa değişiklikleri yapılması ve bunun uzlaşıyla gerçekleştirilmesi", "parlamenter hükümet sistemine geçiş yapılması ve bu geçiş için net bir plan belirlenmesi", "idari ve mali yolsuzlukla mücadele için çalışma planı oluşturulması" şeklinde sıralandı.

Ürdün, son yıllarda ülkedeki siyasi ve ekonomik yapının değişmesi, yolsuzlukla mücadele için ciddi bir irade gösterilmesi talebiyle halk gösterilerine tanık olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İslami Çalışma Cephesi Ürdün

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