Ürdün İhvanı'ndan reform girişimi

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi ülkede reform için anayasa değişikliği başta olmak üzere birçok önerinin yer aldığı ulusal bir girişim başlattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki parti merkezinde düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ürdün, bölgede krizlerin ve kaos halinin devam ettiği bir zamanda iç ve dış zorluklarla karşı karşıya. Ülke hassas bir dönemden geçiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birbiri ardına gelen hükümetlerin ekonomik politikalarının başarısız olması ve yaptıkları yolsuzlukların yanı sıra sınır kapılarının kapatılmasından dolayı komşu Arap ülkeleriyle ticari alışverişin zarar görmesinin, ekonomik durumu zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu durum, vatandaşların yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. İş başındaki hükümetler de ekonomik krizle mücadele için fiyatları ve vergileri artırma politikalarını daha etkili bir şekilde uygulamaya başladı. Böylece vatandaşın sırtındaki yükü de iyice ağırlaştırmış oldular."