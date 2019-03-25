Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs tepkisi

Romanya hükümetine büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden vazgeçme, tutumunu yeniden değerlendirme, Filistin halkıyla yeniden ilişkiler kurma çağrısı yapılan açıklamada, kararın "Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka aykırı davranan Siyonist işgalci devletin yanında yer almak" anlamına geldiği belirtildi.

İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden (İÇCP) yapılan yazılı açıklamada karar, "Arap ve Müslüman milletlerle, Ürdün'ün kutsal mekanlar üzerindeki vesayetine yönelik saldırı" olarak nitelendirildi.

- Romanya Cumhurbaşkanı elçiliğin Kudüs'e taşınmasını reddetti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Başbakan Dancila'nın Kudüs kararını reddettiği aktarılmıştı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Iohannis'in bu konuda bir karar almadığı belirtilerek, "Iohannis'in, Romanya Anayasası'na göre böyle bir kararın cumhurbaşkanının rızası olmadan alınamayacağına" dikkati çektiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

