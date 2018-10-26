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Ürdün İhvanından soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 02:49 | Son Güncelleme

Ürdün İhvanı, Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün sel sularına kapılması olayıyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün sel sularına kapılmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

İhvan sözcüsü Muaz el-Havalide, yaptığı yazılı açıklamada, otobüsün sel sularına kapılarak bir grup öğrencinin ölümüne yol açtığı "feci" olayın derin üzüntüyle takip edildiğini belirtti.

Hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Havalide, hükümete, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bu bağlamda gerekli tedbirlerin alınması için her düzeyde ve hızlı bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Havalide ayrıca, bu feci olay nedeniyle genel yas ilan edilmesi talebinde bulundu.

Öte yandan, Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü bugün saat 07.00'den itibaren, bölgede arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alana çıkan yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşlar bu yolların dışında alternatif yollar kullanmaya ve kamu güvenliği görevlilerinin talimatlarına uymaya çağrıldı.

Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Ferid eş-Şera, daha önce basına yaptığı açıklamada, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgede yaşayan ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını söylemişti.

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Ölü Deniz sel Ürdün

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