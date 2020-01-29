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Ürdün İhvanı'ndan sözde barış planı için "ABD komplosu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Ürdün İhvanı'ndan sözde barış planı için "ABD komplosu" açıklaması

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını "Filistin davasını aşırı sağcı Siyonist vizyona göre tasfiye etmeyi hedefleyen bir ABD komplosu" olarak nitelendirdi.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın dünkü konuşması bir gösteri, açık bir seçim propagandası ve Siyonistleri memnun etme çabasıdır. Trump, Filistinlilerin haklarını ve acılarını hiçe sayarak Siyonist lobisinin oylarını almak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu planın Müslümanlar için yıkıcı etkileri olacağı ve kesin olarak reddedildiği vurgulanan açıklamada, Filistin davasının satılması anlamına gelen böyle bir planın ilan edilmesi ve bazı Arap ülkelerinin de bu konuda iş birliği yapması kınandı.

Filistin gibi Ürdün'ü de tehdit etmesi nedeniyle Ürdün hükümetine de sözde barış planına karşı koyma çağrısı yapılan açıklamada, Filistin yönetiminden İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurması istendi.

Açıklamada ayrıca başta Filistinliler olmak üzere Araplar ve tüm Müslümanlara "ABD'nin işgal projesine" karşı durma çağrısında bulunuldu.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yüzyılın anlaşması ABD Ürdün İhvanı

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