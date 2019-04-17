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Ürdün ile Katar arasında askeri iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı, Katar Savunma Bakanı'nı kabul etti - Katar Silahlı Kuvvetleri ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'daki El-Huseyniyye Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kral Abdullah, kabul sırasında yaptığı açıklamada, "Ürdünlülere iş olanakları sağlama ve ülkede yatırımlar oluşturma konusunda verdiği destek için Katar'ı takdir ettiğini" dile getirdi.

- İkili iş birliği anlaşması imzalandı

Öte yandan Katar Silahlı Kuvvetleri ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Savunma Bakanı Atiyye'nin, Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Abdulhalim Ferihat ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Atiyye'nin Ferihat ile görüşmesinin ardından Katar Silahlı Kuvvetleri ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında ikili iş birliği anlaşmalarının imzalandığı kaydedildi.

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Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye Ürdün kralı 2. Abdullah

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