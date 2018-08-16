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"Ürdün ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğini güçlendirmek için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

"Ürdün ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğini güçlendirmek için çalışıyoruz"

Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab, Türkiye ile ülkesi arasındaki turizm hareketliliğini güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Bakan Annab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdünlüler tarafından tercih edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu belirtti.

Annab, "Bakanlık tarafından yapılan bir alan araştırmasına göre, 2017'de 300 binden fazla Ürdünlü Türkiye'ye çeşitli turistik turlar düzenledi. Eğlence, doğa ve kültürün yanı sıra tedavi gibi etkenlerin sağladığı turizm çeşitliliğinden dolayı tercih edilen kentlerin başında İstanbul, Antalya ve İzmir geliyor." dedi.

Türkiye'den Ürdün'e gelen ve ülkede konaklayan turist sayısında ise geçen seneye oranla yüzde 22'lik artış olduğunu kaydeden Annab, "2018'in ilk yedi ayında yaklaşık 12 bin Türk turist Ürdün'e geldi. Ürdün ve Türkiye arasındaki ilişki mükemmel ve her zaman daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

Annab, iki ülke arasındaki turizm hacminin daha da artmasını temenni ettiklerini belirterek, "Ürdün ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Ortak turizm pazarlamasının yanı sıra bu alanda görüş ve tecrübe alışverişini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün ve Türkiye arasında doğrudan hava yolu seferleri, vizelerin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşması bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
lina annab turizm Ürdün

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