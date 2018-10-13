Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreterliği'ne Adayile getirildi

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) genel sekreterliğine Murad el-Adayile seçildi.
İÇCP'nin başkent Amman'da düzenlediği olağanüstü seçim oturumunda Adayile ile Muhammed Akl genel sekreterlik için yarıştı. Adayile oylamaya katılan 437 üyeden 229'unun oyunu alarak 4 yıllığına partinin genel sekreterliğine seçilirken Akl 203 oy aldı.
Adayile, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önce gelen liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adayile, söz konusu göreve gelmeden önce partinin basın sözcülüğü, mali işlerden sorumlu genel sekreterliği ve yönetim kurulu üyeliği yapıyordu.
Kanser hastası olan eski İÇCP Genel Sekreteri Muhammed Avvad ez-Zuyud, 10 Ağustos'ta vefat etmişti. İÇCP, Ürdün'deki en büyük partilerden biri olarak kabul ediliyor.
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum