Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreterliği'ne Adayile getirildi

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) genel sekreterliğine Murad el-Adayile seçildi.

İÇCP'nin başkent Amman'da düzenlediği olağanüstü seçim oturumunda Adayile ile Muhammed Akl genel sekreterlik için yarıştı. Adayile oylamaya katılan 437 üyeden 229'unun oyunu alarak 4 yıllığına partinin genel sekreterliğine seçilirken Akl 203 oy aldı.

Adayile, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önce gelen liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adayile, söz konusu göreve gelmeden önce partinin basın sözcülüğü, mali işlerden sorumlu genel sekreterliği ve yönetim kurulu üyeliği yapıyordu.

Kanser hastası olan eski İÇCP Genel Sekreteri Muhammed Avvad ez-Zuyud, 10 Ağustos'ta vefat etmişti. İÇCP, Ürdün'deki en büyük partilerden biri olarak kabul ediliyor.

