Ürdün İsrail'den doğalgaz almaya başladı

Teksas merkezli Noble Enerji şirketi, Doğu Akdeniz'de İsrail'e ait Leviathan sahasından çıkarılan doğalgazı, Ürdün devletine ait Ulusal Elektrik Şirketi'ne (NEPCO) satışına Çarşamba günü başladı. İsrail gazının ithal edilmesine Ürdün'de tepki var.

İsrail'e ait Leviathan sahasının ruhsatını alan Noble Enerji şirketi, yine İsrail'in münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımlanan alandaki Tamar ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin itirazına rağmen açıkladığı münhasır ekonomik bölgesindeki Afrodit sahalarında da araştırma ve sondaj çalışmaları yapıyor.

Noble Enerji'nin Güney Kıbrıs'ın 'Afrodit' adı verilen 12'nci parselinde Eylül 2011'de petrol ve doğalgaz aramaya başlaması, Doğu Akdeniz'de gerginliği başlatan ilk adımlardan olmuştu.

NEPCO ve Noble Enerji arasında 2016'da imzalanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya göre Leviathan'dan Ürdün'e doğalgaz akışı, 3 aylık bir deneme süresi için başladı.

NEPCO'dan yapılan açıklamada "Deneme niteliğindeki pompalama işlemi, teknik ve işletim şartlarına bağlı olarak 3 ay sürecek." ifadeleri yer aldı, başka bir detay verilmedi.