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Ürdün İsrail'i "Aksa'daki provokasyonlarının sonuçları" konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Ürdün İsrail'i "Aksa'daki provokasyonlarının sonuçları" konusunda uyardı

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, gerçekleştirdiği provokasyonların sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi'nin bu sabah İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Aksa'ya yönelik ihlallerin devam etmesine tepki gösteren Kudat, İsrail'in bu tür provokasyonlarla uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve gerginliği artırdığını ifade etti.

Açıklamasında provokasyonların sonuçları konusunda uyarıda bulunan Kudat, İsrail'den bu tavrına "hemen" son vermesini istedi.

Kudat ayrıca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkilerine de saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Mescid-i Aksa Ürdün

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