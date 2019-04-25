Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını "sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin sorumsuzca olduğunu ve Müslümanların duygularını kışkırtma amacı taşıdığını belirtti.

İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunan Kudat, Mescid-i Aksa'ya ilişkin konular ve giriş çıkışlara ilişkin düzenlemelerden sorumlu tek yetkili makamın, Kudüs ve Mescid-i Aksa Vakıflar İdaresi olduğunu vurguladı.

Bu sabah İsrail polisinin eşlik ettiği 500'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, geçen cuma günü başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış yaşandığını açıklayarak, pazartesi gününden bu yana bin 500'den fazla fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiğini belirtmişti.

