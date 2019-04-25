HABER

Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını "sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin sorumsuzca olduğunu ve Müslümanların duygularını kışkırtma amacı taşıdığını belirtti.

İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunan Kudat, Mescid-i Aksa'ya ilişkin konular ve giriş çıkışlara ilişkin düzenlemelerden sorumlu tek yetkili makamın, Kudüs ve Mescid-i Aksa Vakıflar İdaresi olduğunu vurguladı.

Bu sabah İsrail polisinin eşlik ettiği 500'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, geçen cuma günü başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış yaşandığını açıklayarak, pazartesi gününden bu yana bin 500'den fazla fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiğini belirtmişti.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
İBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandıİBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandı
Polis, Taksim'de Soma protestosuna izin vermediPolis, Taksim'de Soma protestosuna izin vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Mescidi Aksa Ürdün

En Çok Okunan Haberler

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.