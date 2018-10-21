Ürdün Kiracısı İsrail’i Artık İstemiyor 

Ürdün, 1994 barış anlaşması çerçevesinde İsrail’e kiraladığı sınır bölgesindeki toprakların boşaltmasını talep etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ile 46 yıllık savaşa son veren anlaşmanın imzalanmasının yıldönümüne beş gün kala İsrail’e 25 yıllığına kiraladığı toprakları geri istedi. Ürdün Kralı açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Kral 2. Abdullah, “El Bakura ve El Gamar daima önceliklerimizin başında gelmiştir. Oslo Anlaşması'nın iki ekiyle ilgili kira sözleşmelerini bitirme kararımız, Ürdün ve Ürdünlüler için gereken her şeyi yapma isteğimizden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ürdün haber ajansı Petra, kamu baskısı altındaki Kral Abdullah’ın yakın çevresindeki siyasetçilere, krallığın kendi topraklarında tam egemenlik kurmak istediğini söylediğini aktardı.

26 Ekim 1994’te imzalanan barış anlaşması kapsamında, Ürdün sınırdaki 405 hektardan büyük iki araziyi İsrail’e kiralamıştı. İsrail’e özel kullanım hakkı tanıyan sözleşme 25 yıl yürürlükte kalacak ve ülkeler süre bitmeden bir yıl önce feshettiğini açıklamadığı sürece yenilenecekti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Ürdün ile görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Netanyahu, İsrail’in halihazırdaki anlaşmanın sürdürülmesi olasılığı için müzakerelere gireceğini söyledi.

