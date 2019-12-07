HABER

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 21:21 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak'ta yaşanan krizin, toplumun tüm unsurları arasında uzlaşma sağlanarak çözülmesini istediklerini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Kral Abdullah, görüşme "Ürdün, Irak'taki kardeşlerimizin, yaşanan krizi uzlaşma temelinde çözmesini arzuluyor." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün istikrar ve güvenliğini yeniden sağlaması, siyasi bağımsızlığını kazanması ve iç işlerine yönelik tüm müdahalelere karşı koyması konusunda Irak'ın yanında yer alacağını vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ise Irak halkının birlik olması, mevcut sorunların reform kanalıyla aşılması, istikrar ve güvenliğin korunması konusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Salih, Irak'ın yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmesi için dost ve kardeş ülkelerden gelecek desteği önemsediğini dile getirdi.

Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmış, en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğini protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
İnegöl’de ahşap fabrikasında yangınİnegöl’de ahşap fabrikasında yangın
Bakanlar Kasapoğlu, Pekcan ve Turhan Manisa'da hemşehri buluşmasına katıldıBakanlar Kasapoğlu, Pekcan ve Turhan Manisa'da hemşehri buluşmasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Ürdün

En Çok Okunan Haberler

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.