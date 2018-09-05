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Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Konfederasyon konusu Ürdün için kırmızı çizgidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah konfederasyon konusunun Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu söyledi

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ile konfederasyon kurulması hakkında ortaya atılan konunun her yıl gündeme taşındığını belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, ülkedeki bazı emekli askerlerle bir araya geldiği toplantıda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her yıl bu konuyu duyduklarını dile getiren Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Kiminle konfederasyon?" diyerek konfederasyon konusunun Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Kral Abdullah şunları söyledi:

"Herkes Ürdün'ün bu konudaki güçlü ve cesur tavrını bilir, benim bu yönde bir korkum yok .Ürdün'ün tavrı sabit ve köklüdür. İki devletli çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının alternatifi yoktur. Bu çerçevenin dışında hangi teklif olursa olsun değeri yoktur."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah da "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, kendisine Ürdün ile konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

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