Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne geldi

İSTANBUL (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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