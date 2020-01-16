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  4. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 03:24 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa turu kapsamında Fransa'da bulunan 2. Abdullah, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Macron ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan krizler ve bunlara siyasi çözüm bulunması için sarf edilen çabalar ele alındı.

Filistin meselesi, Suriye ve Irak'taki olayların ele alındığı görüşmede, bölgede tansiyonun yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği kaydedildi.

Kral 2. Abdullah, salı günü Belçika ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ürdün

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