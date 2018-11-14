Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Pompeo'ya Gazze çağrısı

WASHINGTON (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Krallık Divanı, Bakan Pompeo ile salı günü Washington'da bir araya gelen Kral Abdullah'ın Gazze'ye yönelik görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın, Pompeo'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söylediği ve Filistin halkına koruma sağlanması konusunda da görüştüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bu tırmanışın bölgede daha fazla gerginliğe yol açacağını vurgulayan Kral Abdullah'ın, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme dayalı, adil ve daimi bir barışın sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini de belirttiği kaydedildi.

- ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Gazze'ye yer verilmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.