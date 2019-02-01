Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Türkiye'ye geliyor

ANKARA, (DHA) - ÜRDÜN Kralı 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2- 3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye’ye gelecek. Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği görüşmelerde, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek