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Ürdün Kralı Abdullah:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:18 | Son Güncelleme

"Birçok insan hala refahtan yoksun ve küresel terör tüm devletlerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor"

Ürdün Kralı Abdullah, küresel terörün hala tüm devletlerin güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Kral Abdullah, "Birçok insan hala refahtan yoksun ve küresel terör tüm devletlerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu salonda, bu kürsü aracılığıyla terör tehlikesini '3'üncü Dünya Savaşı olarak nitelendirmiştim." dedi.

Kral Abdullah, "Bu sorunlar ortak çalışma ve karşılıklı saygının önemini azaltmaz, aksine ortaklığımızı daha da önemli hale getirir, bunun dışında alternatif nedir?" diye konuştu.

Filistin meselesine de değinen Abdullah, uluslararası hukuka ve BM'nin ilgili kararlarına uygun olarak iki devletli çözümün, çatışmanın sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda iki tarafın ihtiyaçlarına cevap veren tek yol oluğunu aktardı.

Kral Abdullah, şöyle konuştu:

"Bize düşen, barış sürecini yeniden doğru istikamete sokmaktır. Bu da topraklara el konulması, çocuklar başta olmak üzere masum insanların güvenliğinin tehdit edilmesi gibi her türlü hukuk dışı uygulamalara karşı durmayı gerektirir. Ayrıca toplumların istikrarını desteklemek ve muhtaç aileleri korumak için UNRWA'ya da destek vermemiz gerekir."

Kudüs meselesinin sadece Ürdün'ü değil herkesi ilgilendirdiğine işaret eden Kral Abdullah, dünyayı tehdit eden çatışmalar ve çekişmelerin çözümü için ortak çalışma yapılması çağrısında da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Kral Abdullah Ürdün

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